БАТЭ обыграл «Астану» в ответном матче, но всё равно вылетел из Лиги Европы
В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы БАТЭ принимал «Астану». Встреча прошла в Борисове на стадионе «Борисов-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий БАТЭ Максим Скавыш на 6-й минуте. В концовке матча мяч в ворота «Астаны» отправил полузащитник Евгений Яблонский.
Первую встречу «Астана» и БАТЭ провели в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена» 22 августа. Победу тогда одержали хозяева со счётом 3:0. Таким образом, в групповой этап Лиги Европы вышла команда из Казахстана.
Результаты других матчей раунда плей-офф Лиги Европы
«Рига» — «Копенгаген» — 1:0 (1:3 — первый матч)
АИК — «Селтик» — 1:4 (0:2 — первый матч)
ПАОК — «Слован» — 3:2 (0:1 — первый матч).
Лига Европы. Раунд плей-офф. 2-й матч
29 августа 2019, четверг. 20:00 МСК
БАТЭ
Борисов, Беларусь
Окончен
2 : 0
Астана
Нур-Султан, Казахстан
1:0 Скавыш – 6' 2:0 Яблонский – 85'
Лига Европы. Раунд плей-офф. 2-й матч
29 августа 2019, четверг. 19:45 МСК
Рига
Рига, Латвия
Окончен
1 : 0
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1:0 Брисола – 75'
Удаления: Валерианос – 90+4' / нет
Лига Европы. Раунд плей-офф. 2-й матч
29 августа 2019, четверг. 20:00 МСК
АИК
Сольна, Швеция
Окончен
1 : 4
Селтик
Глазго, Шотландия
0:1 Форрест – 17' 1:1 Ларссон – 33' (пен) 1:2 Линнер – 35' (автогол) 1:3 Жюльен – 87' 1:4 Морган – 90+3'
Лига Европы. Раунд плей-офф. 2-й матч
29 августа 2019, четверг. 20:00 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
3 : 2
Слован Бр
Братислава, Словакия
0:1 Медведев – 38' 1:1 Лимниос – 49' 2:1 Свидерский – 50' 2:2 Вернон – 61' 3:2 Яннулис – 87'
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