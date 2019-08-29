БАТЭ обыграл «Астану» в ответном матче, но всё равно вылетел из Лиги Европы

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы БАТЭ принимал «Астану». Встреча прошла в Борисове на стадионе «Борисов-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий БАТЭ Максим Скавыш на 6-й минуте. В концовке матча мяч в ворота «Астаны» отправил полузащитник Евгений Яблонский.

Первую встречу «Астана» и БАТЭ провели в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена» 22 августа. Победу тогда одержали хозяева со счётом 3:0. Таким образом, в групповой этап Лиги Европы вышла команда из Казахстана.

Результаты других матчей раунда плей-офф Лиги Европы

«Рига» — «Копенгаген» — 1:0 (1:3 — первый матч)

АИК — «Селтик» — 1:4 (0:2 — первый матч)

ПАОК — «Слован» — 3:2 (0:1 — первый матч).