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Мещеряков — о словах Дзюбы: не говори гоп, пока не перепрыгнешь

Мещеряков — о словах Дзюбы: не говори гоп, пока не перепрыгнешь
Футбол / Лига чемпионов 0

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы после жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее Дзюба сказал, что «железнодорожникам» повезло, ведь они увидят знаменитые стадионы и сыграют с именитыми соперниками, зато у сине-бело-голубых будет шанс выйти из группы.

«Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, соперниками «Зенита» по группе G будут «Бенфика», «Лион» и «РБ Лейпциг». «Локомотив» в группе D сыграет с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».

Матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 17 и 18 сентября. Завершится групповая стадия встречами 6-го тура, которые состоятся 10 и 11 декабря.

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