Мещеряков — о словах Дзюбы: не говори гоп, пока не перепрыгнешь

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы после жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее Дзюба сказал, что «железнодорожникам» повезло, ведь они увидят знаменитые стадионы и сыграют с именитыми соперниками, зато у сине-бело-голубых будет шанс выйти из группы.

«Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, соперниками «Зенита» по группе G будут «Бенфика», «Лион» и «РБ Лейпциг». «Локомотив» в группе D сыграет с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».

Матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 17 и 18 сентября. Завершится групповая стадия встречами 6-го тура, которые состоятся 10 и 11 декабря.