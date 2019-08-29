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Дуглас Сантос: с «РБ Лейпциг» и «Лионом» придётся тяжелее, чем с «Бенфикой»

Дуглас Сантос: с «РБ Лейпциг» и «Лионом» придётся тяжелее, чем с «Бенфикой»
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Петербургский клуб попал в группу G и сыграет с «Бенфикой», «Лионом» и «РБ Лейпциг».

«Хорошая вышла группа, правда? Теперь хочется, чтобы и турнир для нас получился отличным. «РБ Лейпциг» — очень серьёзный противник. Мы встречались с ним в полуфинале Кубка Германии (ранее Сантос выступал за „Гамбург“. — Прим. „Чемпионата“) — команда с сильными исполнителями, здорово организованная. Наши матчи должны быть интересными! Для меня будет что-то принципиальное в них — всё-таки я хорошо знаю «РБ Лейпциг» и смогу ещё больше помочь «Зениту». Думаю, с немцами и «Лионом» придётся тяжелее всего. Сложнее, чем с «Бенфикой»? Конечно», — цитирует Сантоса официальный сайт «Зенита».

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