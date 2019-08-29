Кононов — о вылете из ЛЕ: это удар для нас, но теперь наши мысли все о РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов дал комментарий после поражения со счётом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой» (0:1 — первая встреча). По итогам двух матчей красно-белые вылетели из турнира.
«Владели преимуществом, не забили свои моменты, у соперника два подхода — два гола. Это футбол, на высоком уровне такие моменты не прощают. Была ошибка при ауте, где мы потеряли мяч, а потом ошиблись в центре поля. В перерыве настраивались на борьбу, но, к сожалению, мяч не шёл в ворота.
Почему вышел младший Бакаев? Он быстрый и техничный игрок, нам хотелось создать давление на фланге.
Это удар для нас, мы все переживаем, но теперь наши мысли все о чемпионате России. Матч с «Зенитом»? Посмотрим, как ребята перенесли этот проигрыш», — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч ТВ».
- 29 августа 2019
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