Санчес перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Интер»
Миланский «Интер» на официальном сайте объявил о приобретении нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса. Игрок будет выступать за итальянский клуб на правах аренды до конца сезона-2019/20.
Фото можно посмотреть на странице «Интера» в «Инстаграме».
Алексис перешёл в «Манчестер Юнайтед» в начале 2018 года из лондонского «Арсенала». Ранее 30-летний чилийский форвард выступал за каталонскую «Барселону», «Ривер Плейт», «Коло-Коло», «Удинезе» и «Кобрелоа».
В минувшем сезоне Санчес забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Контракт Алексиса с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2022 года.
Напомним, ранее этим летом из «МЮ» в «Интер» перешёл нападающий Ромелу Лукаку.
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