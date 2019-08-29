Санчес перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Интер»

Миланский «Интер» на официальном сайте объявил о приобретении нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса. Игрок будет выступать за итальянский клуб на правах аренды до конца сезона-2019/20.

Фото можно посмотреть на странице «Интера» в «Инстаграме».

Алексис перешёл в «Манчестер Юнайтед» в начале 2018 года из лондонского «Арсенала». Ранее 30-летний чилийский форвард выступал за каталонскую «Барселону», «Ривер Плейт», «Коло-Коло», «Удинезе» и «Кобрелоа».

В минувшем сезоне Санчес забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Контракт Алексиса с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Напомним, ранее этим летом из «МЮ» в «Интер» перешёл нападающий Ромелу Лукаку.