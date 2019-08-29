Са Пинту: «Брага» выиграла так, как любит побеждать «Спартак»

Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту прокомментировал игру «Спартака» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу португальской команды. По итогам двух матчей красно-белые вылетели из турнира.

«Соперник принимал меры, чтобы развернуть игру, прессинговал и действовал активно в атаке, но у него был дисбаланс в обороне. Именно он и привёл к двум мячам, если бы не этот дисбаланс, то игра могла бы пойти по-другому. «Брага» выиграла так, как любит выигрывать «Спартак». Они пытались хорошо играть на контратаках, но не получилось», — передаёт слова Са Пинту корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы состоится в Монако завтра, 30 августа, начало — в 15:00 мск.