Кононов: «Спартак» не играл хуже «Браги», нам не повезло с реализацией моментов

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов не считает, что его команда и «Брага» были в равных условиях. Красно-белые проиграли со счётом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и вылетели из турнира (0:1 — первая встреча).
«Давайте поговорим серьёзно. В первом мачте у «Браги» был на один день восстановления больше, мы играли в воскресенье тяжелейший матч с ЦСКА. До этой встречи у них не играло 10 футболистов, они готовились к матчу с нами, а мы поменяли только пятерых игроков.
Мы строим новую команду, два основных футболиста — Джордан и Тиль — не имеют права выходить на поле. А из тех матчей, что вы видели в чемпионате, становится понятно, что они начинают определять нашу игру.
Что касается «Браги», то тот состав, который у них есть, позволяет играть двумя составами. Это серьёзный европейский клуб, который системно каждый год подходит к развитию, системности в игре и футболистах.
«Брага» — не является клубом, который невозможно обыграть, мы стремились и желали этого, но настолько, насколько нам хватило сил и футболистов. У нас не получился матч и противостояние, но если сравнивать «Брагу» и нас, то в чемпионате они проиграли «Спортингу» и сыграли вничью, а мы выиграли две встречи.
Сегодня я не могу сказать, что мы играли плохо и хуже, чем «Брага». Нам не повезло с реализацией моментов, их у нас было больше, чем у «Браги», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 29 августа 2019
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