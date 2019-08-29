Кононов: надеюсь, увидите, каков футбол Кононова

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение со счётом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой» (0:1 — первая встреча).

«В чём смысл выхода Мирзова? Индивидуально по игрокам я говорить не буду, все претензии и ошибки каждого игрока, а не только футболиста, о котором вы говорите, будут высказаны, проанализированы с ним лично. Но перекладывать на одного игрока всю вину неправильно. Мы проиграли эту игру все, начиная с меня.

Нужен ли нам Краль? Так как мы перестраиваем команду, то нам нужны игроки хорошего, добротного, желательно высокого уровня. Мы строим команду по определённым принципам игры, будут новые игроки, но не буду говорить кто. Будут и те, кто покинет команду. Сейчас идёт серьёзное перестроение команды, это может быть самое главное, что сейчас в команде происходит. Мне нравится, какой коллектив, настроение в нём, как работают ребята. Нам больно, что мы не сделали результат, но мы будем двигаться дальше, несмотря ни на что.

По какому принципу я строю команду и каков футбол Кононова? Я надеюсь, что вы это увидите. Что касается необходимости в опорнике, то мы понимаем это уже давно. Ушли ключевые игроки, которые показывали результат. Центральная зона меняется, нам нужны игроки, которые соответствуют требованиям «Спартака». Руководство это понимает", — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.