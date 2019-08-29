Определились все участники группового этапа Лиги Европы

По итогам матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира.



Полный состав участников выглядит следующим образом: «Севилья» (Испания), «Арсенал» (Англия), «Порту» (Португалия), «Рома» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Динамо» (Украина), «Бешикташ» (Турция), «Базель» (Швейцария), «Спортинг» (Португалия), ЦСКА (Россия), «Вольфсбург» (Германия), «Лацио» (Италия), ПСВ (Нидерланды), «Краснодар» (Россия), «Копенгаген» (Дания), «Селтик» (Шотландия), «Брага» (Португалия), «Гент» (Бельгия), «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Астана» (Казахстан), «Лудогорец» (Болгария), АПОЕЛ (Кипр), «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия), «Сент-Этьен» (Франция), «Карабах» (Азербайджан), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Хетафе» (Испания), «Мальмё» (Швеция), «Партизан» (Сербия), «Стандард» (Бельгия), «Ренн» (Франция), «Русенборг» (Норвегия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «АЗ Алкмар» (Нидерланды), «Трабзонспор» (Турция), «Александрия» (Украина), «Дюделанж» (Люксембург), «Вольфсберг» (Австрия), ЛАСК (Австрия), «Лугано» (Швейцария), «Слован» (Словакия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Гимарайнш» (Португалия), ЧФР (Румыния), «Ференцварош» (Венгрия), «Эспаньол» (Испания), «Вулверхэмптон» (Англия).

Напомним, перед жеребьёвкой группового этапа 48 команд будут разделены на четыре корзины. Жеребьёвка состоится в пятницу, 30 августа, в 15:00 мск.