Понсе: сейчас «Спартаку» нужно думать о «Зените», мы можем возглавить таблицу

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе дал комментарий после поражения со счётом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой» (0:1 — первая встреча). По итогам двух матчей красно-белые вылетели из турнира.

«Результат — большая боль для нас всех, все хотели поиграть в Лиге Европы — это замечательный, качественный турнир, к сожалению, мы не смогли достичь нашей цели. У нас в первом тайме были два хороших момента, мы не сумели ими воспользоваться и пропустили два мяча, после чего было уже тяжело повернуть матч в свою сторону.

Когда нужно отыгрываться, эмоции иногда захлестывают. Тем не менее, первый тайм мы неплохо начали, создавали моменты. В обоих матчах мы сделали всё возможное, чтобы пройти дальше. Несмотря на счет 0:2, в перерыве никаких упаднических настроений не было, никто голову не опускал.

Сейчас нам нужно думать о предстоящей встрече с «Зенитом». Мы понимаем важность матча, во-первых это принципиальный соперник, а во-вторых игра за шесть очков, у нас есть хороший шанс возглавить таблицу. Надо постараться сделать всё зависящее, чтобы достичь результата, нужно подойти к нему свежими и с хорошим настроением», — передаёт слова Понсе корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» состоится 1 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:00 мск.