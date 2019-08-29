ЦСКА — в 1-й корзине, «Краснодар» — во 2-й перед жеребьёвкой группового этапа ЛЕ

По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы был определён состав корзин перед жеребьёвкой группового этапа турнира.
Корзина 1: «Севилья» (Испания), «Арсенал» (Англия), «Порту» (Португалия), «Рома» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Динамо» (Украина), «Бешикташ» (Турция), «Базель» (Швейцария), «Спортинг» (Португалия), ЦСКА (Россия), «Вольфсбург» (Германия), «Лацио» (Италия).
Корзина 2: ПСВ (Нидерланды), «Краснодар» (Россия), «Копенгаген» (Дания), «Селтик» (Шотландия), «Брага» (Португалия), «Гент» (Бельгия), «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Астана» (Казахстан), «Лудогорец» (Болгария), АПОЕЛ (Кипр), «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия).
Корзина 3:«Сент-Этьен» (Франция), «Карабах» (Азербайджан), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Хетафе» (Испания), «Мальмё» (Швеция), «Партизан» (Сербия), «Стандард» (Бельгия), «Ренн» (Франция), «Русенборг» (Норвегия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «АЗ Алкмар» (Нидерланды), «Трабзонспор» (Турция).
Корзина 4: «Александрия» (Украина), «Дюделанж» (Люксембург), «Вольфсберг» (Австрия), ЛАСК (Австрия), «Лугано» (Швейцария), «Слован» (Словакия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Гимарайнш» (Португалия), ЧФР (Румыния), «Ференцварош» (Венгрия), «Эспаньол» (Испания), «Вулверхэмптон» (Англия).
Жеребьёвка состоится в пятницу, 30 августа, в 15:00 мск.
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