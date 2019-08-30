ЦСКА представил ролик, посвящённый переходу Гогуа
Московский ЦСКА на своей странице в «Твиттере» опубликовал видео, посвящённое переходу в клуб защитника Седрика Гогуа. «Армейцы» приобрели 25-летнего игрока у «Тамбова» за 30 млн рублей.
Видео можно посмотреть на странице ЦСКА в «Твиттере».
Гогуа выступал за «Тамбов» с июля 2019 года. Ранее он защищал цвета «Даугавпилса», «СКА-Хабаровск», «Кайрата», «Риги», «Партизана», «Керхо 07», СИКа, «Иссиа Вази» и «Африки Спорт».
В нынешнем сезоне Седрик забил 2 мяча в 5 встречах Российской Премьер-Лиги.
ЦСКА, набрав 13 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В 8-м туре «армейцы» сыграют с тульским «Арсеналом». Встреча состоится в Туле на стадионе «Арсенал» 1 сентября, начало — в 16:30 мск.
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