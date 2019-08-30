Вылет «Спартака» от «Браги» — позор для российского футбола?
Московский «Спартак» не сумел выйти в групповой этап Лиги Европы, дважды проиграв «Браге» в раунде плей-офф квалификации турнира.
Первый матч, состоявшийся в Португалии на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» 22 августа, завершился со счётом 1:0 в пользу гостей. В ответной встрече красно-белые 29 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена» потерпели поражение со счётом 1:2.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: вылет «Спартака» от «Браги» — позор для российского футбола?
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Напомним, ранее на этой неделе в групповой турнир Лиги чемпионов не сумел выйти «Краснодар». Российская команда дважды проиграла «Олимпиакосу» в раунде плей-офф квалификации турнира (0:4, 1:2).
Не думать о России. Поражение в ЛЕ – преимущество для «Спартака»
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