Вылет «Спартака» от «Браги» — позор для российского футбола?

Московский «Спартак» не сумел выйти в групповой этап Лиги Европы, дважды проиграв «Браге» в раунде плей-офф квалификации турнира.

Первый матч, состоявшийся в Португалии на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» 22 августа, завершился со счётом 1:0 в пользу гостей. В ответной встрече красно-белые 29 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена» потерпели поражение со счётом 1:2.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: вылет «Спартака» от «Браги» — позор для российского футбола?

Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.

Напомним, ранее на этой неделе в групповой турнир Лиги чемпионов не сумел выйти «Краснодар». Российская команда дважды проиграла «Олимпиакосу» в раунде плей-офф квалификации турнира (0:4, 1:2).