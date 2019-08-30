«Зенит» первый матч в Лиге чемпионов проведёт с «Лионом» в гостях 17 сентября

«Зенит» на своём официальном сайте опубликовал расписание матчей в группе G Лиги чемпионов, где вместе с сине-бело-голубыми сыграют «Бенфика», «Лион» и «РБ Лейпциг».

1-й тур, 17 сентября, 19:55 мск

«Лион» – «Зенит»

2-й тур, 2 октября, 22:00 мск

«Зенит» – «Бенфика»

3-й тур, 23 октября, 19:55 мск

«РБ Лейпциг» – «Зенит»

4-й тур, 5 ноября, 20:55 мск

«Зенит» – «РБ Лейпциг»

5-й тур, 27 ноября, 20:55 мск

«Зенит» – «Лион»

6-й тур, 10 декабря, 23:00 мск

«Бенфика» – «Зенит»

Напомним, при посеве перед жеребьёвкой группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» оказался в первой корзине.

В прошлом сезоне «Зенит» выступал в Лиге Европы. Сине-бело-голубые дошли до стадии 1/8 финала турнира, где по сумме двух встреч уступили испанскому «Вильярреалу» (1:3, 1:2).