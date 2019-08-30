«Зенит» первый матч в Лиге чемпионов проведёт с «Лионом» в гостях 17 сентября
«Зенит» на своём официальном сайте опубликовал расписание матчей в группе G Лиги чемпионов, где вместе с сине-бело-голубыми сыграют «Бенфика», «Лион» и «РБ Лейпциг».
1-й тур, 17 сентября, 19:55 мск
«Лион» – «Зенит»
2-й тур, 2 октября, 22:00 мск
«Зенит» – «Бенфика»
3-й тур, 23 октября, 19:55 мск
«РБ Лейпциг» – «Зенит»
4-й тур, 5 ноября, 20:55 мск
«Зенит» – «РБ Лейпциг»
5-й тур, 27 ноября, 20:55 мск
«Зенит» – «Лион»
6-й тур, 10 декабря, 23:00 мск
«Бенфика» – «Зенит»
Напомним, при посеве перед жеребьёвкой группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» оказался в первой корзине.
В прошлом сезоне «Зенит» выступал в Лиге Европы. Сине-бело-голубые дошли до стадии 1/8 финала турнира, где по сумме двух встреч уступили испанскому «Вильярреалу» (1:3, 1:2).
Дуглас Сантос: с «РБ Лейпциг» и «Лионом» придётся тяжелее, чем с «Бенфикой»
- 30 августа 2019
-
00:54
-
00:44
-
00:41
-
00:33
-
00:16
-
00:06
- 29 августа 2019
-
23:58
-
23:54
-
23:45
-
23:29
-
23:27
-
23:23
-
23:23
-
23:10
-
23:08
-
23:03
-
22:56
-
22:55
-
22:47
-
22:38
-
22:31
-
22:30
-
22:16
-
22:09
-
21:57
-
21:55
-
21:52
-
21:42
-
21:36
-
21:29
-
21:20
-
21:19
-
21:11
-
21:09
-
21:02
Партнерский контент