Чемпионат России по футболу — 2019/20: расписание матчей 8-го тура

Сегодня, 30 августа, начнётся 8-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Будет сыграно восемь матчей (один — 30 августа, четыре — 31-го и три — 1 сентября).

30 августа

«Крылья Советов» — «Динамо» (Самара, 20:00 мск)

31 августа

«Уфа» — «Оренбург» (Уфа, 11:30 мск)

«Рубин» — «Сочи» (Казань, 14:00 мск)

«Локомотив»— «Ростов» (Москва, 16:30 мск)

«Ахмат» — «Тамбов» (Грозный, 19:00 мск)

1 сентября

«Урал» — «Краснодар» (Екатеринбург, 14:00 мск)

«Арсенал» — ЦСКА (Тула, 16:30 мск)

«Спартак» — «Зенит» (Москва, 19:00 мск).

Полное расписание матчей Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.

Действующим чемпионом РПЛ является «Зенит». В минувшей кампании команда из Санкт-Петербурга набрала 64 очка в 30 встречах.