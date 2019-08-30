Чемпионат России по футболу — 2019/20: расписание матчей 8-го тура

Сегодня, 30 августа, начнётся 8-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Будет сыграно восемь матчей (один — 30 августа, четыре — 31-го и три — 1 сентября).
30 августа
«Крылья Советов» — «Динамо» (Самара, 20:00 мск)
31 августа
«Уфа» — «Оренбург» (Уфа, 11:30 мск)
«Рубин» — «Сочи» (Казань, 14:00 мск)
«Локомотив»— «Ростов» (Москва, 16:30 мск)
«Ахмат» — «Тамбов» (Грозный, 19:00 мск)
1 сентября
«Урал» — «Краснодар» (Екатеринбург, 14:00 мск)
«Арсенал» — ЦСКА (Тула, 16:30 мск)
«Спартак» — «Зенит» (Москва, 19:00 мск).
Полное расписание матчей Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.
Действующим чемпионом РПЛ является «Зенит». В минувшей кампании команда из Санкт-Петербурга набрала 64 очка в 30 встречах.
- 30 августа 2019
-
07:00
-
06:55
-
06:44
-
06:30
-
06:17
-
06:07
-
05:45
-
05:38
-
05:16
-
04:58
-
04:53
-
04:39
-
04:30
-
04:21
-
03:56
-
03:45
-
03:43
-
00:54
-
00:44
-
00:41
-
00:33
-
00:16
-
00:06
- 29 августа 2019
-
23:58
-
23:54
-
23:45
-
23:29
-
23:27
-
23:23
-
23:23
-
23:10
-
23:08
-
23:03
-
22:56
-
22:55