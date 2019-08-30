Недвед: У «Локомотива» есть значимые легионеры, это хитрая команда

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед подвел итоги жеребьевки Лиги чемпионов-2019/20, где на групповом этапе турнира «бьянконери» сыграют с «Локомотивом», «Атлетико» и «Байером».



«Это сложная группа, но в Лиге чемпионов нет лёгких игр. Наша цель — пройти групповой этап, а после идти шаг за шагом. У нас новые игроки и тренер. Думаю, что мы стали значительно сильнее, и я убежден, что мы готовы к отличному сезону.



Мы хорошо знаем «Атлетико». Это сложный соперник, а против Симеоне всегда сложно играть. «Байер» — непростая команда, особенно когда играет в гостях. У «Локомотива» есть значимые легионеры, это хитрая команда.



Эти команды нужно уважать, но мы осознаем, что хотим выйти из группы», — цитирует Недведа пресс-служба клуба.

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