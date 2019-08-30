Недвед: У «Локомотива» есть значимые легионеры, это хитрая команда
Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед подвел итоги жеребьевки Лиги чемпионов-2019/20, где на групповом этапе турнира «бьянконери» сыграют с «Локомотивом», «Атлетико» и «Байером».
«Это сложная группа, но в Лиге чемпионов нет лёгких игр. Наша цель — пройти групповой этап, а после идти шаг за шагом. У нас новые игроки и тренер. Думаю, что мы стали значительно сильнее, и я убежден, что мы готовы к отличному сезону.
Мы хорошо знаем «Атлетико». Это сложный соперник, а против Симеоне всегда сложно играть. «Байер» — непростая команда, особенно когда играет в гостях. У «Локомотива» есть значимые легионеры, это хитрая команда.
Эти команды нужно уважать, но мы осознаем, что хотим выйти из группы», — цитирует Недведа пресс-служба клуба.
Дзюба: «Локомотиву» повезло, зато у «Зенита» есть шансы выйти из группы
- 30 августа 2019
-
04:21
-
03:56
-
03:45
-
03:43
-
00:54
-
00:44
-
00:41
-
00:33
-
00:16
-
00:06
- 29 августа 2019
-
23:58
-
23:54
-
23:45
-
23:29
-
23:27
-
23:23
-
23:23
-
23:10
-
23:08
-
23:03
-
22:56
-
22:55
-
22:47
-
22:38
-
22:31
-
22:30
-
22:16
-
22:09
-
21:57
-
21:55
-
21:52
-
21:42
-
21:36
-
21:29
-
21:20
Партнерский контент