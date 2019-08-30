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Ковач — о жеребьёвке ЛЧ: уверен, добьемся выхода в плей-офф

Ковач — о жеребьёвке ЛЧ: уверен, добьемся выхода в плей-офф
Футбол / Германия 0

Наставник «Баварии» Нико Ковач прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, где мюнхенский клуб сыграет против «Тоттенхэма», «Олимпиакоса» и «Црвены Звезды».

«Это очень интересная группа. Я в предвкушении матчей против этих соперников. На их стадионах всегда особенная атмосфера. Я уверен, что мы добьемся выхода в плей-офф», – заявил Ковач.

Ранее сообщалось, что нападающий Роберт Левандовски продлил соглашение с «Баварией» до 30 июня 2023 года, о чем было объявлено на официальном сайте команды. Прежний контракт поляка был рассчитан до 30 июня 2021 года.

Левандовски перешёл в «Баварию» летом 2014 года на правах свободного агента из дортмундской «Боруссии».

В нынешнем сезоне 31-летний форвард забил 5 мячей в 2 встречах немецкой Бундеслиги. Ещё один гол Роберт записал в актив в матче Кубка Германии.

Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20
Левандовски продлил контракт с «Баварией» до 2023 года
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