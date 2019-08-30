Дешам — о травме Мбаппе: у Килиана был короткий отпуск, ему надо перезарядиться

Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал травму форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, из-за которой он не сможет помочь национальной команде в сентябрьских матчах, а также порекомендовал игроку воспользоваться этой ситуацией, чтобы восстановить силы.



«Килиан есть Килиан. Мбаппе с его качествами всегда хочется видеть в команде, как и других игроков, которые сейчас травмированы. Это его первая мышечная травма. Он играл весь сезон за клуб и сборную, и у него был короткий отпуск… Травма не может быть чем-то хорошим, но ему стоит воспользоваться этой паузой, чтобы перезарядить свои батарейки», — приводит слова Дешама L'Equipe.

Мбаппе получил травму в матче 3-го тура Лиги 1 с «Тулузой» и был заменён на 66-й минуте из-за травмы подколенного сухожилия.

