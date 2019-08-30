Дешам — о травме Мбаппе: у Килиана был короткий отпуск, ему надо перезарядиться

Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал травму форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, из-за которой он не сможет помочь национальной команде в сентябрьских матчах, а также порекомендовал игроку воспользоваться этой ситуацией, чтобы восстановить силы.
«Килиан есть Килиан. Мбаппе с его качествами всегда хочется видеть в команде, как и других игроков, которые сейчас травмированы. Это его первая мышечная травма. Он играл весь сезон за клуб и сборную, и у него был короткий отпуск… Травма не может быть чем-то хорошим, но ему стоит воспользоваться этой паузой, чтобы перезарядить свои батарейки», — приводит слова Дешама L'Equipe.
Мбаппе получил травму в матче 3-го тура Лиги 1 с «Тулузой» и был заменён на 66-й минуте из-за травмы подколенного сухожилия.
- 30 августа 2019
-
05:45
-
05:38
-
05:16
-
04:58
-
04:53
-
04:39
-
04:30
-
04:21
-
03:56
-
03:45
-
03:43
-
00:54
-
00:44
-
00:41
-
00:33
-
00:16
-
00:06
- 29 августа 2019
-
23:58
-
23:54
-
23:45
-
23:29
-
23:27
-
23:23
-
23:23
-
23:10
-
23:08
-
23:03
-
22:56
-
22:55
-
22:47
-
22:38
-
22:31
-
22:30
-
22:16
-
22:09