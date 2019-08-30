Президент «Барселоны» Бартомеу поддержал Энрике

Руководитель «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу в своём «твиттере» выразил поддержку бывшему главному тренеру команды Луису Энрике, накануне потерявшему из-за развития злокачественной опухоли девятилетнюю дочь.

«Вся наша поддержка и сочувствие направляются Луису Энрике, его жене и всей его семье в это особенно болезненное время. Вся семья «Барселоны» тронута потерей Ханы. Наши соболезнования семье Мартинес Каллелл», — написал Бартомеу на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».

Слова поддержки Энрике продолжают писать спортсмены и болельщики по всему миру.

19 июня текущего года Энрике официально покинул пост главного тренера сборной Испании, который занимал менее года, «по семейным обстоятельствам».