Зинченко: как это вообще возможно — три года подряд «Шахтёр»?

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал итоги жеребьёвки группового раунда Лиги чемпионов, которая определила «горожан» в группу с «Шахтёром», загребским «Динамо» и «Аталантой».
«Моей реакцией было — вау! Как это вообще возможно: три года подряд «Шахтёр»? Я рад, потому что нам опять предстоит сыграть против моей родной команды, мы опять посетим Украину. Все ребята были довольны и счастливы. Я получил столько лестных отзывов, что боюсь даже об этом говорить. Но не могу сказать, что нам повезло. Нужно уважать любого соперника. Недооценка в ЛЧ наказуема.
«Аталанта» заняла третье место в Серии А, что уже заслуживает большого уважения. Она впервые сыграет в ЛЧ. Нам нужно просто выходить и показывать свою игру. Надеюсь, «Манчестер Сити» выйдет с первого места, по поводу второго места — буду болеть за «Шахтёр», — сказал Зинченко в эфире телеканала «Футбол 1».
- 30 августа 2019
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