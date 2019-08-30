Топ-клубы обсуждают вариант нового формата Лиги чемпионов с 96 командами
Ведущие европейские команды обсуждают новый формат проведения Лиги чемпионов, в котором приняло бы участие 96 клубов (в том числе шесть из английской Премьер-лиги). Как сообщает The Sun, по задумке с новым форматом было бы образовано 16 групп по шесть команд в каждой.
Две лучшие команды в каждой группе, как обычно, проходили бы в стадию плей-офф Лиги чемпионов. Команды, занявшие третье и четвёртое места, перейдут в Лигу Европы, а пятые и шестые — в новый третий европейский турнир. При этом все 96 команд не принимали бы участия в каких-либо отборочных раундах.
Напомним, что в нынешнем формате в основном групповом раунде Лиги чемпионов принимают участие 32 команды. Накануне состоялась жеребьёвка групповой стадии турнира.
Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20
- 30 августа 2019
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