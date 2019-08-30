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«Кальяри» купит Дж. Симеоне у «Фиорентины» за € 16 млн

«Кальяри» купит Дж. Симеоне у «Фиорентины» за € 16 млн
Футбол / Италия 0

Нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне близок к переходу в «Кальяри», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио

По сведениям источника, клуб из Сардинии предложил за 24-летнего сына Диего Симеоне € 16 млн. При этом в контракт аргентинца по его просьбе будет включен пункт об отступных в размере € 30 млн. Футболист пройдёт медосмотр в новом клубе уже сегодня.

Ранее сообщалось, что «Сампдория» хотела арендовать Симеоне с обязательством выкупа за 15 млн. Также игроком интересовались «Спартак» и «Динамо».

Симеоне перешёл в «Фиорентину» летом 2017 года из «Дженоа». В прошлом сезоне на клубном уровне он провёл 40 матчей. На его счету 8 забитых мячей и 6 результативных передач. Его соглашение с «Фиорентиной» рассчитано до лета 2023 года.

«Cампдория» близка к аренде Дж. Симеоне, им интересовались «Спартак» и «Динамо»
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