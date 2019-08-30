«Кальяри» купит Дж. Симеоне у «Фиорентины» за € 16 млн

Нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне близок к переходу в «Кальяри», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио



По сведениям источника, клуб из Сардинии предложил за 24-летнего сына Диего Симеоне € 16 млн. При этом в контракт аргентинца по его просьбе будет включен пункт об отступных в размере € 30 млн. Футболист пройдёт медосмотр в новом клубе уже сегодня.



Ранее сообщалось, что «Сампдория» хотела арендовать Симеоне с обязательством выкупа за 15 млн. Также игроком интересовались «Спартак» и «Динамо».

Симеоне перешёл в «Фиорентину» летом 2017 года из «Дженоа». В прошлом сезоне на клубном уровне он провёл 40 матчей. На его счету 8 забитых мячей и 6 результативных передач. Его соглашение с «Фиорентиной» рассчитано до лета 2023 года.