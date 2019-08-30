Хюсай станет одноклубником Черышева
«Валенсия» намерена арендовать правого защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая с опцией выкупа, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, испанская команда, за которую также выступает россиянин Денис Черышев согласовала условия личного контракта с 25-летним албанским футболистом, но пока не договорилась с руководством неаполитанского клуба по условиям сделки.
Ранее сообщалось, что если Хюсай проведёт за «Валенсию» определённое количество игр, то автоматически будет активирована опция выкупа за € 20 млн.
Албанец перешёл в «Наполи» в июле 2015 года за € 6 млн из «Эмполи». Всего за неаполитанцев Эльсеид провёл 134 матча, где не отметился результативными действиями. Соглашение Хюсая с «Наполи» действует до лета 2020 года.
«Валенсия» проиграла «Сельте», Черышев провёл весь матч на скамейке запасных
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