Хюсай станет одноклубником Черышева

«Валенсия» намерена арендовать правого защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая с опцией выкупа, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.



По сведениям источника, испанская команда, за которую также выступает россиянин Денис Черышев согласовала условия личного контракта с 25-летним албанским футболистом, но пока не договорилась с руководством неаполитанского клуба по условиям сделки.



Ранее сообщалось, что если Хюсай проведёт за «Валенсию» определённое количество игр, то автоматически будет активирована опция выкупа за € 20 млн.

Албанец перешёл в «Наполи» в июле 2015 года за € 6 млн из «Эмполи». Всего за неаполитанцев Эльсеид провёл 134 матча, где не отметился результативными действиями. Соглашение Хюсая с «Наполи» действует до лета 2020 года.