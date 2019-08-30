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Л. Суарес: момент сильной боли и грусти. Много сил Энрике и его семье

Л. Суарес: момент сильной боли и грусти. Много сил Энрике и его семье
Футбол / Испания 0

Форвард «Барселоны» Луис Суарес в своём «твиттере» выразил поддержку бывшему главному тренеру команды Луису Энрике, накануне потерявшему девятилетнюю дочь из-за развития злокачественной опухоли.

«Момент сильной боли и грусти. Покойся с миром, Хана. Много сил Луису Энрике, Елене и семье!» — написал Суарес на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Энрике был наставником «Барселоны» с 2014 по 2017 год. Под его руководством сине-гранатовые в сезоне-2014/15 сделали требл, выиграв чемпионат, Кубок Испании и Лигу чемпионов. Ранее Энрике также возглавлял вторую команду каталонского клуба, «Сельту» и «Рому». Летом прошлого года Энрике занял главного тренера сборной Испании, из которой ушёл 9 июля по семейным обстоятельствам

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