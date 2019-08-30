Ещенко — о поражении от «Браги»: за ошибки наказывают в футболе

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко в социальной сети отреагировал на поражение команды в ответном матче квалификации Лиги Европы с португальской «Брагой» со счётом 1:2.



«Поддержка на трибунах — топ. За ошибки наказывают в футболе", — написал Ещенко в «Инстаграме».



«Спартак» уступил «Браге» в ответном матче со счётом 1:2. Единственный гол в составе красно-белых на 89-й минуте встречи забил Зелимхан Бакаев. В первой игре «Брага» одержала победу со счётом 1:0. «Спартак» стал второй российской командой после тульского «Арсенала», завершившей сезон в еврокубках.

Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы состоится в Монако сегодня, 30 августа, начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляциюю.