Ещенко — о поражении от «Браги»: за ошибки наказывают в футболе
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко в социальной сети отреагировал на поражение команды в ответном матче квалификации Лиги Европы с португальской «Брагой» со счётом 1:2.
«Поддержка на трибунах — топ. За ошибки наказывают в футболе", — написал Ещенко в «Инстаграме».
«Спартак» уступил «Браге» в ответном матче со счётом 1:2. Единственный гол в составе красно-белых на 89-й минуте встречи забил Зелимхан Бакаев. В первой игре «Брага» одержала победу со счётом 1:0. «Спартак» стал второй российской командой после тульского «Арсенала», завершившей сезон в еврокубках.
Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы состоится в Монако сегодня, 30 августа, начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляциюю.
Тиль отказался от общения с прессой после поражения «Спартака»
- 30 августа 2019
-
10:25
-
10:04
-
10:03
-
09:49
-
09:43
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
09:10
-
08:58
-
08:46
-
08:29
-
08:20
-
08:09
-
07:38
-
07:00
-
06:55
-
06:44
-
06:30
-
06:17
-
06:07
-
05:45
-
05:38
-
05:16
-
04:58
-
04:53
-
04:39
-
04:30
-
04:21
-
03:56
-
03:45
-
03:43
-
00:54
-
00:44
-
00:41
Партнерский контент