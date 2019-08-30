«Бавария» объявила о назначении Кана новым генеральным директором

Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан был назначен в совет директоров мюнхенского клуба и заменит Карл-Хайнца Румменигге на посту генерального директора в 2022 году. Кан подписал пятилетний контракт, который вступит в силу 1 января 2020 года.

«Я благодарю наблюдательный совет с Ули Хёнессом за доверие. Я тесно связан с клубом, который очень сильно повлиял на мою жизнь. Спортивный и экономический успех, верность болельщикам, ответственность перед историей и ценностями клуба — всё это „Бавария“. В будущем я хотел бы развивать эти атрибуты вместе с коллегами по правлению и наблюдательному совету», — приводит слова Кана официальный сайт клуба.

Кан выступал в составе «Баварии» с 1994 по 2008 год.