«Бавария» объявила о назначении Кана новым генеральным директором
Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан был назначен в совет директоров мюнхенского клуба и заменит Карл-Хайнца Румменигге на посту генерального директора в 2022 году. Кан подписал пятилетний контракт, который вступит в силу 1 января 2020 года.
«Я благодарю наблюдательный совет с Ули Хёнессом за доверие. Я тесно связан с клубом, который очень сильно повлиял на мою жизнь. Спортивный и экономический успех, верность болельщикам, ответственность перед историей и ценностями клуба — всё это „Бавария“. В будущем я хотел бы развивать эти атрибуты вместе с коллегами по правлению и наблюдательному совету», — приводит слова Кана официальный сайт клуба.
Кан выступал в составе «Баварии» с 1994 по 2008 год.
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