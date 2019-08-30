Тренер ЦСКА и сборной России выразил соболезнования Энрике, потерявшему дочь

Тренер по физподготовке ЦСКА и сборной России Паулино Гранеро в социальной сети выразил соболезнования бывшему главному тренеру сборной Испании Луису Энрике, накануне потерявшему девятилетнюю дочь из-за болезни. У неё была злокачественная опухоль.
«Мои глубочайшие соболезнования, мистер. Пусть твоя дочь покоится с миром. Обнимаю вашу семью», — написал Гранеро в «Твиттере».
Энрике возглавил сборную Испании в прошлом году. Под его руководством национальная команда успела провести семь матчей, в которых одержала пять побед и потерпела два поражения, ни разу не сыграв вничью. В июне текущего года было объявлено, что он покинет занимаемую должность по семейным обстоятельствам.
Под его руководством «Барселона» в сезоне-2014/15 выиграла чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов. Ранее Энрике также возглавлял вторую команду каталонского клуба, «Сельту» и «Рому».
- 30 августа 2019
-
11:56
-
11:39
-
11:31
-
11:18
-
11:17
-
11:04
-
10:43
-
10:32
-
10:25
-
10:04
-
10:03
-
09:49
-
09:43
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
09:10
-
08:58
-
08:46
-
08:29
-
08:20
-
08:09
-
07:38
-
07:00
-
06:55
-
06:44
-
06:30
-
06:17
-
06:07
-
05:45
-
05:38
-
05:16
-
04:58
-
04:53
-
04:39