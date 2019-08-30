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Тренер ЦСКА и сборной России выразил соболезнования Энрике, потерявшему дочь

Тренер ЦСКА и сборной России выразил соболезнования Энрике, потерявшему дочь
Футбол 0

Тренер по физподготовке ЦСКА и сборной России Паулино Гранеро в социальной сети выразил соболезнования бывшему главному тренеру сборной Испании Луису Энрике, накануне потерявшему девятилетнюю дочь из-за болезни. У неё была злокачественная опухоль.

«Мои глубочайшие соболезнования, мистер. Пусть твоя дочь покоится с миром. Обнимаю вашу семью», — написал Гранеро в «Твиттере».

Энрике возглавил сборную Испании в прошлом году. Под его руководством национальная команда успела провести семь матчей, в которых одержала пять побед и потерпела два поражения, ни разу не сыграв вничью. В июне текущего года было объявлено, что он покинет занимаемую должность по семейным обстоятельствам.

Под его руководством «Барселона» в сезоне-2014/15 выиграла чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов. Ранее Энрике также возглавлял вторую команду каталонского клуба, «Сельту» и «Рому».

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