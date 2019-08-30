Жеребьёвка группового этапа ЛЕ: онлайн-трансляция начнётся в 14:00

Сегодня, 30 августа, состоится жеребьёвка группового этапа Лиги Европы. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию жеребьёвки, которая начнётся в 14:00 мск.

Во время жеребьёвки будет награжден лучший игрок Лиги Европы сезона-2018/19. В шорт-лист претендентов вошли Оливье Жиру, Эден Азар и Лука Йович.

Корзина 1



«Севилья»

«Арсенал»

«Порту»

«Рома»

«Манчестер Юнайтед»

«Динамо Киев»

«Бешикташ»

«Базель»

«Спортинг»

ЦСКА

«Вольфсбург»

«Лацио»



Корзина 2



ПСВ

«Краснодар»

«Селтик»

«Копенгаген»

«Брага»

«Гент»

«Боруссия М»

«Янг Бойз»

«Астана»

«Лудогорец»

АПОЭЛ

«Айнтрахт Франкфурт»



Корзина 3



«Сент-Этьен»

«Карабах»

«Фейенорд»

«Хетафе»

«Эспаньол»

«Мальме»

«Партизан»

«Стандард»

«Вулверхэмптон»

«Ренн»

«Русенборг»

«Башакшехир»



Корзина 4



«АЗ Алкмаар»

«Витория»

«Трабзонспор»

«Александрия»

«Дюделанж»

ЛАСК

«Волфсбергер»

«Слован»

«Лугано»

«Рейнджерс»

«Клуж»

«Ференцварош»



Команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на групповом этапе. Согласно решению исполнительного комитета УЕФА, клубы из России (ЦСКА и «Краснодар») и Украины («Динамо Киев» и «Александрия») разводятся по разным группам.



Если ассоциация представлена на групповом этапе двумя или более командами, эти клубы разбиваются на пары. Их матчи разводятся по разным игровым дням, чтобы один клуб играл во вторник, а другой — в среду. Если один клуб из пары попадает, например, в группу A, B, C или D, то другой клуб из этой же пары автоматически отправляется в группу E, F, G или H.

Таблица коэффициентов УЕФА после раундов плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы