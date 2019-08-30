ЦСКА предложил болельщикам принять участие в квесте и выиграть новую форму

ЦСКА предложил своим болельщикам принять участие в городском квесте, победитель которого станет обладателем новой домашней или гостевой футболки «армейского» клуба.
«Устал ждать новую форму? Помоги её найти! Пройди наш городской квест быстрее всех и стань первым обладателем домашней или гостевой футболки! Чтобы отправиться на поиски, тебе понадобится:
— будильник (квест стартует в субботу в 10:00),
— смартфон с камерой и интернетом (не будет лишним и powerbank),
— средство передвижения или проездной на общественный транспорт,
— 2-3 часа свободного времени,
— смекалка, а также некоторые знания о клубе и игроках.
Остальные подробности опубликуем одновременно со стартом квеста — завтра в 10:00. Будь наготове!» — говорится на странице ЦСКА во «ВКонтакте».
- 30 августа 2019
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