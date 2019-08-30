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Семак: я не обыгрывал «Спартак» как тренер? Любая серия заканчивается

Семак: я не обыгрывал «Спартак» как тренер? Любая серия заканчивается
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящем выездном матче РПЛ со «Спартаком» и конкурентноспособности РПЛ в Европе.

«В это трансферное окно в наших командах появилось много классных игроков, это шаг вперёд. Что касается конкурентноспособности чемпионата, то об этом говорить преждевременно. Наши результаты на европейской арене далеки от того, чего всем бы хотелось. Но это сила нашего чемпионата на данный момент. Мы находимся не в первой пятёрке чемпионатов, которые выделяются.

Что касается борьбы внутри нашего чемпионата, то все матчи интересные, зрителям нравится его смотреть. То, что я ещё ни разу не обыгрывал «Спартак» в качестве тренера «Зенита», не является дополнительным стимулом. Любая серия заканчивается и начинается. Мы должны стараться выиграть в каждой игре", — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата».

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