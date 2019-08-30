Ловчев: не ожидал такой бездарной игры от «Спартака»

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал вылет московского «Спартака» из квалификации Лиги Европы. Напомним, московский клуб уступил португальской «Браге» по сумме двух матчей (0:1, 1:2).



«Не ожидал такой бездарной игры от «Спартака». Да, у команды нет ещё сыгранности, нет рисунка и нет класса как такового. Но чем понравился «Спартак» в матчах с ЦСКА и «Крыльями» — это эмоциями. У футболистов были эмоции: они хотели нравиться зрителям, хотели выигрывать. Мы этого не увидели, за исключением 10-15 минут в середине первого тайма. Понсе не использовал отличный момент. Но этот эпизод говорит о том, что он не обладает достаточным классом. Там дальше стоял Бакаев, поднял две руки, просил передачу, Понсе его даже не увидел. Затем тут же головой бил Жиго. Не использовали два момента.



Но хочу сказать о другом. Когда ты проигрываешь 0:2, понятно, что четыре уже не забить. Но всё равно надо уважать зрителей, полностью заполнивших стадион, огромную армию болельщиков у телеэкранов. И вот здесь я не увидел самого главного — что «Спартак» вышел на поле рвать. Больше всего меня возмутило безволие, с которым игроки «Спартака» провели второй тайм. И забитый в концовке гол этого впечатления не изменил. Они не показали болельщикам, что играют за них и для них.



Я уже не раз говорил, что рождается новый «Спартак». Не было Тиля, не было Ларссона, но про Ларссона пока вообще нечего сказать. Он себя пока ничем не проявил. А по поводу Понсе, думаю, что его покупка — это ошибка. Во все времена «Спартак» славился единением с болельщиками. Я увидел полное безразличие футболистов к своим болельщикам. Их освистывали, а они даже не старались переломить матч. В очередной раз мы увидели, что центральной опорной зоны в команде не существует.



Я говорил перед матчем, что «Спартак» вряд ли выйдет в групповой этап. Причина одна: «Спартак» почти наверняка пропустит, а три точно не забьёт. Но получилось ещё хуже», — цитирует Ловчева «Советский спорт».

Ловчев: с удивлением увидел, что родился практически непобедимый новый «Спартак»