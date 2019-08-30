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Лукаку сбросил более 3 кг после перехода в «Интер»

Лукаку сбросил более 3 кг после перехода в «Интер»
Футбол / Италия 0

Нападающий Ромелу Лукаку после того, как покинул «Манчестер Юнайтед» и перешёл в «Интер», сбросил уже более трёх килограмм. Ранее в СМИ сообщалось, что 26-летний футболист после переезда в Милан весил 104 килограмма, но быстро начал приводить себя в форму.

Как сообщает Daily Mail, 26-летний футболист сел на диету, решив исключить из рациона жареную пищу, моцареллу, а также алкогольные напитки, предпочитая употреблять больше овощей и мясо лишь индейки или курицы.

В 1-м туре чемпионата Италии Лукаку принял участие в разгроме «Лечче», забив один из четырёх мячей в ворота соперника. Во 2-м туре «Интер» 1 сентября на выезде сыграет с «Кальяри».

Конте: Лукаку — добрый великан, всегда готовый с улыбкой работать на команду
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