Лукаку сбросил более 3 кг после перехода в «Интер»
Нападающий Ромелу Лукаку после того, как покинул «Манчестер Юнайтед» и перешёл в «Интер», сбросил уже более трёх килограмм. Ранее в СМИ сообщалось, что 26-летний футболист после переезда в Милан весил 104 килограмма, но быстро начал приводить себя в форму.
Как сообщает Daily Mail, 26-летний футболист сел на диету, решив исключить из рациона жареную пищу, моцареллу, а также алкогольные напитки, предпочитая употреблять больше овощей и мясо лишь индейки или курицы.
В 1-м туре чемпионата Италии Лукаку принял участие в разгроме «Лечче», забив один из четырёх мячей в ворота соперника. Во 2-м туре «Интер» 1 сентября на выезде сыграет с «Кальяри».
Конте: Лукаку — добрый великан, всегда готовый с улыбкой работать на команду
- 30 августа 2019
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