Ловчев — Губерниеву, Черданцеву и Геничу: как мне трудно с дилетантами!

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ» эмоционально высказался в адрес ведущих и участников программы Дмитрия Губерниева, Константина Генича и Георгия Черданцева при разборе матча красно-белых с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы.

«Все до единого до игры говорили: „Первый пропустят — три не забьют“. Об этом же разговор был. Как мне трудно с дилетантами, ребята. Кого назвал дилетантами? Всех вас. Если вратарь при счёте 0:0 пропускает гол, то всё, он убивает „Спартак“, — сказал Ловчев в эфире.

«Спартак» уступил «Браге» в ответном матче со счётом 1:2. Единственный гол в составе красно-белых на 89-й минуте встречи забил Зелимхан Бакаев. В первой игре «Брага» одержала победу со счётом 1:0. «Спартак» стал второй российской командой после тульского «Арсенала», завершившей сезон в еврокубках.