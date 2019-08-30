Классный гол Хименеса — в видеобзоре матча ЛЕ «Вулверхэмптон» — «Торино»
В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы итальянский «Торино» уступил английскому «Вулверхэмптону» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью». Обслуживала матч испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано, которому ассистировали Диего Барберо Севилья и Анхель Невадо Родригес.
Счёт был открыт на 30-й минуте, когда Рауль Хименес замкнул прострельную передачу Адама Траоре. На 57-й минуте итальянцы сравняли счёт усилиями Андреа Белотти, однако уже спустя минуту британцы снова были впереди — гол забил Леандер Дендонкер.
Таким образом, подопечные Нуну Эшпириту Санту пробились в групповой этап Лиги Европы, жеребьёвка которого состоится сегодня начиная с 14:00 мск.
Видео доступно на «Чемпионате».
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