Классный гол Хименеса — в видеобзоре матча ЛЕ «Вулверхэмптон» — «Торино»

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы итальянский «Торино» уступил английскому «Вулверхэмптону» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью». Обслуживала матч испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано, которому ассистировали Диего Барберо Севилья и Анхель Невадо Родригес.



Счёт был открыт на 30-й минуте, когда Рауль Хименес замкнул прострельную передачу Адама Траоре. На 57-й минуте итальянцы сравняли счёт усилиями Андреа Белотти, однако уже спустя минуту британцы снова были впереди — гол забил Леандер Дендонкер.



Таким образом, подопечные Нуну Эшпириту Санту пробились в групповой этап Лиги Европы, жеребьёвка которого состоится сегодня начиная с 14:00 мск.

Видео доступно на «Чемпионате».