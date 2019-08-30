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Классный гол Хименеса — в видеобзоре матча ЛЕ «Вулверхэмптон» — «Торино»

Классный гол Хименеса — в видеобзоре матча ЛЕ «Вулверхэмптон» — «Торино»
Футбол / Лига Европы 0

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы итальянский «Торино» уступил английскому «Вулверхэмптону» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью». Обслуживала матч испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано, которому ассистировали Диего Барберо Севилья и Анхель Невадо Родригес.

Счёт был открыт на 30-й минуте, когда Рауль Хименес замкнул прострельную передачу Адама Траоре. На 57-й минуте итальянцы сравняли счёт усилиями Андреа Белотти, однако уже спустя минуту британцы снова были впереди — гол забил Леандер Дендонкер.

Таким образом, подопечные Нуну Эшпириту Санту пробились в групповой этап Лиги Европы, жеребьёвка которого состоится сегодня начиная с 14:00 мск.

Видео доступно на «Чемпионате».

Лига Европы. Раунд плей-офф. 2-й матч
29 августа 2019, четверг. 21:45 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон, Англия
Окончен
2 : 1
Торино
Турин, Италия
1:0 Хименес – 30'   1:1 Белотти – 57'   2:1 Дендонкер – 58'
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