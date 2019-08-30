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Мариу: Баринов, близнецы, Смолов и Эдер помогают мне во время тренировки

Мариу: Баринов, близнецы, Смолов и Эдер помогают мне во время тренировки
Футбол / РПЛ 0

Новичок «Локомотива» полузащитник Жоау Мариу рассказал, как проходит его знакомство с московской командой. «Локомотив» арендовал португальского футболиста до окончания сезона-2019/20.

«Было здорово встретиться с одноклубниками и потренироваться. Удивлён, насколько интенсивной получилась тренировка. Я уже знаю большинство игроков, потому что посмотрел два матча. Хорош Баринов, близнецы, Смолов, Эдер — все они помогают мне во время тренировки. Я счастлив, как всё складывается.

Много ребят говорят на английском, на каждой тренировке присутствует переводчик, так что язык не станет проблемой. Тренер уже спросил, на какой позиции я хотел бы играть, что жду от сезона и что ждать от меня. Важно, что ему не всё равно. Менять клуб всегда сложно, но все ребята были добры ко мне. Хочу поблагодарить всех за этот день», — цитирует хавбека пресс-служба «Локомотива».

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