Матчи 3-го тура Примеры начнутся с минуты молчания в память о дочери Энрике

Все матчи Примеры и других лиг чемпионата Испании, которые пройдут до конца этой недели, начнутся с минуты молчания в память о дочери бывшего главного тренера сборной Испании Луиса Энрике. Об этом сообщил официальный сайт Королевской федерации футбола Испании.

Федерация также обратилась в УЕФА с просьбой организовать минуту молчания перед матчами сборной Испании с командами Румынии и Фарерских островов в отборочном раунде чемпионата Европы-2020.

Энрике возглавил сборную Испании в прошлом году. Под его руководством национальная команда успела провести семь матчей, в которых одержала пять побед и потерпела два поражения, ни разу не сыграв вничью. В июне текущего года было объявлено, что он покинет занимаемую должность по семейным обстоятельствам.

