Азар признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2018/19

Бельгийский футболист Эден Азар, в прошлом сезоне выступавший за «Челси», признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2018/19 по версии УЕФА. Церемония вручения наград проходит сегодня, 30 августа, в Монако в рамках жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.



На звание лучшего игрока Лиги Европы сезона-2018/19 также претендовали французский нападающий Оливье Жиру («Челси») и сербский форвард, который в сезоне-2018/19 играл за «Айнтрахт» и летом перешел в «Реал».

Азар летом нынешнего года также стал футболистом мадридской команды. Трансфер Азара обошёлся «Королевскому клубу» в € 100 млн. Соглашение между «сливочными» и бельгийским футболистом рассчитано на пять сезонов — до лета 2024 года.