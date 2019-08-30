Азар признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2018/19
Бельгийский футболист Эден Азар, в прошлом сезоне выступавший за «Челси», признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2018/19 по версии УЕФА. Церемония вручения наград проходит сегодня, 30 августа, в Монако в рамках жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.
На звание лучшего игрока Лиги Европы сезона-2018/19 также претендовали французский нападающий Оливье Жиру («Челси») и сербский форвард, который в сезоне-2018/19 играл за «Айнтрахт» и летом перешел в «Реал».
Азар летом нынешнего года также стал футболистом мадридской команды. Трансфер Азара обошёлся «Королевскому клубу» в € 100 млн. Соглашение между «сливочными» и бельгийским футболистом рассчитано на пять сезонов — до лета 2024 года.
Азар приобрёл шикарный особняк в Мадриде за £ 10 млн
- 30 августа 2019
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