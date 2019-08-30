Бистрович: думаю, ЦСКА может считать себя одним из фаворитов группы

Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы. Напомним, соперниками московского клуба станут Лудогорец», «Эспаньол» и «Ференцварош».
«Мы получили хорошую группу, три команды очень хороши, они показывают классный футбол, но мы должны показать наши лучшие качества и занять одну из первых двух позиций. Думаю, мы можем считать себя одним из фаворитов группы», — заявил Бистрович в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы пройдут 19 сентября. Завершится групповая стадия играми 6-го тура, которые состоятся 12 декабря.
Финальный матч Лиги Европы сезона-2019/20 будет сыгран на стадионе «Энерга-Гданьск» в Гданьске (Польша). Действующим победителем турнира является «Челси». В финальном матче прошлогоднего розыгрыша турнира подопечные Маурицио Сарри уверенно обыграли лондонский «Арсенал» — 4:1.
- 30 августа 2019
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