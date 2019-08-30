Бабаев оценил итоги жеребьёвки Лиги Европы для ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы. Напомним, соперниками московского клуба станут «Лудогорец», «Эспаньол» и «Ференцварош».



«Если судить по именам, то жеребьёвка могла быть хуже. Но футбол доказал, что нельзя опираться только на имена. Настраиваться надо абсолютно серьёзно, уверен, будут непростые игры. Надеюсь, что выйдем из группы, но легко нам не будет. Задача ставится выйти из группы, ребята сами это понимают. Хотелось, чтобы не было долгих перелётов при жеребьёвке. С этой точки зрения — хороший жребий. Для болельщиков это тоже хорошо — два очень красивых европейских города. Нашим болельщикам будет интересно и с точки зрения экскурсионной программы. Пока не решили продавать билеты пакетами или отдельно. Решим, когда увидим календарь», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы пройдут 19 сентября. Завершится групповая стадия играми 6-го тура, которые состоятся 12 декабря.



Финальный матч Лиги Европы сезона-2019/20 будет сыгран на стадионе «Энерга-Гданьск» в Гданьске (Польша). Действующим победителем турнира является «Челси». В финальном матче прошлогоднего розыгрыша турнира подопечные Маурицио Сарри уверенно обыграли лондонский «Арсенал» — 4:1.

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