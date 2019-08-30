Спаич: у «Краснодара» могут быть хорошие перспективы в этой группе

Защитник «Краснодара» Урош Спаич поделился мнением о прошедшей жеребьёвке группового этапа Лиги Европы. «Горожанам» в соперники выпали «Базель», «Хетафе» и «Трабзонспор».



«У нас в соперниках – три сильных клуба. У «Краснодара» могут быть хорошие перспективы в этой группе, но лёгких матчей не предвидится. «Базель» обладает опытом выступлений в Лиге чемпионов, «Хетафе» прогрессирует в последние годы, а «Трабзонспор» может доставить проблемы, особенно на своём поле. Будет непросто, но я уверен в своей команде. Нужно проходить в следующий раунд", — цитирует Спаича пресс-служба «горожан».

Матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы пройдут 19 сентября. Завершится групповая стадия играми 6-го тура, которые состоятся 12 декабря.