Гончаренко: ЦСКА должен нацеливать себя на выход из группы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы. Напомним, соперниками московского клуба станут «Лудогорец», «Эспаньол» и «Ференцварош».
«Эспаньол» не нуждается в представлении, это команда из сильного чемпионата, которая умеет контролировать мяч, организованно обороняется, быстро переходит из обороны в атаку. Нас ждут два сложных, но интересных матча. Такие тесты для молодых футболистов — то, что нам нужно.
Ситуация в «Лудогорце» мне тоже хорошо знакома, поскольку доводилось много общаться с его представителями. Клуб развивается в правильном направлении, в команде сейчас много бразильцев, поэтому их футбол будет чем-то напоминать тот, что исповедует «Эспаньол». На протяжении пяти-семи лет болгары играют как в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы, так и в квалификационных раундах, поэтому имеют серьезный опыт.
Как для «Лудогорца», так и для «Ференцвароша» матчи ЛЕ — самые важные в сезоне, потому что это тот случай, когда ты можешь себя показать. С венгерской командой тоже будет непросто, знаю, что в команде Сергея Реброва произошёл ряд изменений. В футболе может быть всякое, но мы в любом случае должны нацеливать себя на выход из группы и ожидать следующей жеребьёвки», — цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА.
- 30 августа 2019
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