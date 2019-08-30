ЦСКА заплатит за Комличенко около € 2,5 млн

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА полностью согласовал трансфер российского форварда «Млады Болеслава» Николая Комличенко. Сумма трансфера составит около € 2,5 млн. Для завершения сделки сторонам осталось поставить подписи.



Ранее сообщалось, что «Локомотив» согласовал трансфер нападающего за € 3,5 млн, но в последний момент сделка была поставлена на паузу. Также интерес к Комличенко проявляли бельгийский клуб «Гент» и греческий ПАОК.



Комличенко является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Его 28 забитых мячей стали рекордными в истории лиги. Контракт нападающего с чешским клубом действителен до лета 2022 года. Известный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 3,5 млн.

«Млада Болеслав» согласилась продать Комличенко в ЦСКА