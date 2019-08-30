«Славия» отказала «Динамо» в продаже Соучека за € 20 млн

Чешская «Славия Прага» отказалась продавать в один из российских клубов своего ведущего форварда Томаша Соучека. По словам президента «Славии» Ярослава Тврдика, предложение из России составляло порядка € 20 млн. Как сообщает iDNES.cz, клубом, который интересовался Соучеком, является московское «Динамо».



«Мы не стали принимать предложение из России, близкое к € 20 млн, обсудив предварительно его с Томашем. Мнение игрока для нас так же важно, как и прибыль самого клуба», — написал Тврдика в своём «твиттере».

В прошлом сезоне на клубном уровне Соучек принял участие в 49 матчах, на его счету 18 результативных ударов и 9 голевых передач. Контракт игрока со «Славией» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста составляет € 6 млн. Соучек является игроком сборной Чехии, и в составе национальной команды полузащитник в 18 матчах забил два мяча.



Ранее также сообщалось о нежелании Соучека переходить в «Спартак».