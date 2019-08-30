Второй сезон футбольного сериала «Вне игры» с 30 августа на видеосервисе START

На видеосервисе START состоится премьера второго сезона сериала «Вне игры». Первый оригинальный проект START был показан весной 2018 года накануне чемпионата мира по футболу и до сих пор входит в топ-10 самых популярных киносериалов платформы.

Для читателей «Чемпионата» доступен промо-код CHAMPIONAT, который позволяет смотреть «Вне игры» и другие сериалы платформы START бесплатно, на протяжении двух недель.

Продолжение «Вне игры» вновь честно и иронично расскажет о мире большого футбола, семейных ценностях и близких каждому ситуациях выбора. Кроме уже полюбившегося зрителям трио — футбольного скаута «Локомотива» Фила (Ростислав Бершауэр), страстного болельщика Саши (Никита Павленко) и талантливого футболиста Дениса (Николай Калинычев) — в драме снялись звёзды футбола, которые сыграли себя: Сергей Юран, Руслан Нигматуллин, Валерий Шмаров, Дмитрий Сенников и другие.

Трейлер сериала можно посмотреть в YouTube.

«Я могу сказать, что изюминка «Вне игры» в том, что всё — абсолютная правда, как история и перипетии вокруг персонажей, так и сам футбол. Это то, что действительно происходит в жизни людей, которые сталкиваются с миром большого футбола. Можно смело сказать, что у 99% персонажей есть прототипы в реальной жизни, и я сталкивался с ними, когда работал футбольным скаутом в ЦСКА. Эта «полудокументалистика» и делает сериал особенным. Я думаю, именно за это зрители и полюбили первый сезон», — сказал автор сценария и режиссёр второго сезона Руслан Хачмамук.

Серии будут выходить по две в неделю каждую пятницу на видеосервисе START.