Форвард «Эвертона» Боласье отказался от перехода в аренду в ЦСКА

Форвард «Эвертона» Янник Боласье отказался от перехода в московский ЦСКА, сообщает Sky Sports.

Согласно информации источника, «армейцы» были заинтересованы в аренде 30-летнего нападающего «ирисок». Однако сам футболист отказался от переезда в российский клуб. В «Эвертоне» рассчитывают, что до закрытия трансферного окна удастся расстаться с игроком.

С января 2019 года Боласье выступал на правах аренды за «Андерлехт». В минувшем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 16 матчах чемпионата Бельгии, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Также Боласье выступал за «Бристоль Сити», «Кристал Пэлас», «Астон Виллу» и другие клубы.

Боласье с 2013 года является игроком национальной команды ДР Конго. В 2015 году нападающий вместе со сборной завоевал бронзовые медали Кубка африканских наций, проходившего в Экваториальной Гвинее.