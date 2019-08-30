Почеттино: я покину «Тоттенхэм» после дерби? Это глупые слухи

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба после лондонского дерби с «Арсеналом».
«Что я могу сказать о глупых слухах? Это мой шестой сезон здесь. Вы знаете, как мы работали этим летом, чтобы перестроиться и обновиться. Это происходит каждый год. Были версии 2.0 и 3.0, теперь у нас версия 6.0.
Только социальные сети могут создать что-то глупое. Я не уйду после матча в воскресенье. Буду работать в понедельник и вторник. Потом уйду на несколько дней, а когда вернусь, встречусь с Дэниелом Леви и посмотрю несколько матчей сборных.
Вы потеряете деньги, если поставили на мою отставку. Вчера я поужинал с Дэниелом и Хесусом Пересом в Лондоне. Всё прошло замечательно. Мы поговори обо всём. Нам нужен был этот разговор. Это положительный момент.
Самое главное — помогать команде на поле. Надеюсь, что смогу продлить своё пребывание здесь. Всё зависит от игроков и результатов, а последнее слова всегда будет за Леви», — приводит слова Почеттино Goal.
Матч 4-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Тоттенхэм» состоится на стадионе «Эмирейтс» 1 сентября, начало — в 18:30 мск.
- 30 августа 2019
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