Вальверде — об усталости от трансферного окна: 9,5 по 10-бальной шкале
Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде не стал комментировать слухи о возможном возвращении в клуб нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, но отметил, что ждёт, когда закроется трансферное окно.
«Действительно очень ждём, когда этот день наступит, чтобы отдохнуть. Всё затянулось. Мне нечего сказать о ситуации с Неймаром. Посмотрим, что произойдёт. Насколько устал от трансферного окна по шкале от 0 до 10? На девять с половиной», — приводит слова Вальверде Marca.
Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. В минувшем сезоне 27-летний футболист забил 23 мяча и отдал 13 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Контракт бразильца с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года.
Три игрока «Барселоны» отказались стать частью сделки по Неймару
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