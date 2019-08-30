Стало известно расписание матчей «Краснодара» на групповой стадии Лиги Европы

На официальном сайте УЕФА появилось расписание матчей «Краснодара» на групповой стадии Лиги Европы. Соперниками «быков» по этому раунду турнира стали «Хетафе», «Трабзонспор» и «Базель».



1-й тур, 19 сентября

«Базель» — «Краснодар»

2-й тур, 3 октября

«Краснодар» — «Хетафе»

3-й тур, 24 октября

«Трабзонспор» — «Краснодар»

4-й тур, 7 ноября

«Краснодар» — «Трабзонспор»

5-й тур, 28 ноября

«Краснодар» — «Базель»

6-й тур, 12 декабря

«Хетафе» — «Краснодар»

При жеребьёвке группового этапа «Краснодар» находился во второй корзине посева.

Напомним, финальный матч Лиги Европы сезона-2019/20 будет сыгран на стадионе «Энерга-Гданьск» в Гданьске (Польша). Действующим победителем турнира является «Челси». В финальном матче прошлогоднего розыгрыша турнира синие уверенно обыграли лондонский «Арсенал» — 4:1.