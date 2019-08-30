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Стало известно расписание матчей «Краснодара» на групповой стадии Лиги Европы

Стало известно расписание матчей «Краснодара» на групповой стадии Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

На официальном сайте УЕФА появилось расписание матчей «Краснодара» на групповой стадии Лиги Европы. Соперниками «быков» по этому раунду турнира стали «Хетафе», «Трабзонспор» и «Базель».

1-й тур, 19 сентября
«Базель» — «Краснодар»

2-й тур, 3 октября
«Краснодар» — «Хетафе»

3-й тур, 24 октября
«Трабзонспор» — «Краснодар»

4-й тур, 7 ноября
«Краснодар» — «Трабзонспор»

5-й тур, 28 ноября
«Краснодар» — «Базель»

6-й тур, 12 декабря
«Хетафе» — «Краснодар»

При жеребьёвке группового этапа «Краснодар» находился во второй корзине посева.

Напомним, финальный матч Лиги Европы сезона-2019/20 будет сыгран на стадионе «Энерга-Гданьск» в Гданьске (Польша). Действующим победителем турнира является «Челси». В финальном матче прошлогоднего розыгрыша турнира синие уверенно обыграли лондонский «Арсенал» — 4:1.

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