Ахметов: ЦСКА могла достаться группа и хуже, легко ни с кем не будет

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы. Соперниками «армейцев» будут «Лудогорец», «Эспаньол» и «Ференцварош».
«Нам могла достаться группа и хуже, но все соперники, пробившиеся на эту стадию, достойны выступать в турнире. Легко ни с кем не будет, нам нужно очень серьёзно настраиваться и показывать свой лучший футбол. Будем выходить на каждый матч с мыслью о победе. Считаю, что из этой группы нужно выходить, и мы приложим для этого все усилия», — приводит слова Ахметова пресс-служба ЦСКА на сайте клуба.
В 1-м туре «армейцы» 19 сентября на выезде сыграют с «Лудогорецем». Матчи 2-го и 3-го туров команда Виктора Гончаренко проведёт в Москве — 3 октября с «Эспаньолом», а 24-го с «Ференцварошем».
- 30 августа 2019
-
19:23
-
19:19
-
18:58
-
18:44
-
18:34
-
18:32
-
18:23
-
18:19
-
18:11
-
18:07
-
17:56
-
17:43
-
17:37
-
17:27
-
17:17
-
17:17
-
17:04
-
16:54
-
16:48
-
16:34
-
16:31
-
16:19
-
16:02
-
16:02
-
15:46
-
15:39
-
15:27
-
15:17
-
15:07
-
14:48
-
14:47
-
14:44
-
14:41
-
14:41
-
14:15