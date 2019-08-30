Ахметов: ЦСКА могла достаться группа и хуже, легко ни с кем не будет

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы. Соперниками «армейцев» будут «Лудогорец», «Эспаньол» и «Ференцварош».

«Нам могла достаться группа и хуже, но все соперники, пробившиеся на эту стадию, достойны выступать в турнире. Легко ни с кем не будет, нам нужно очень серьёзно настраиваться и показывать свой лучший футбол. Будем выходить на каждый матч с мыслью о победе. Считаю, что из этой группы нужно выходить, и мы приложим для этого все усилия», — приводит слова Ахметова пресс-служба ЦСКА на сайте клуба.

В 1-м туре «армейцы» 19 сентября на выезде сыграют с «Лудогорецем». Матчи 2-го и 3-го туров команда Виктора Гончаренко проведёт в Москве — 3 октября с «Эспаньолом», а 24-го с «Ференцварошем».