Бывший защитник «Локомотива» Спахич находится в тяжёлом состоянии после аварии

Бывший защитник «Локомотива» Эмир Спахич попал в автомобильную катастрофу, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Боснии и Герцеговины.

Дорожно-транспортное происшествие случилось близ города Гацко. В настоящее время состояние бывшего футболиста оценивается как тяжёлое, но стабильное. В ближайшее время он должен быть доставлен в больницу в Сараево.

Спахич выступал за «Локомотив» с 2006 по 2008 год. В России он также поиграл за «Шинник», «Торпедо» и «Анжи». Начинал карьеру защитник на родине в клубе «Челик», после чего поиграл за хорватские ГОШК и «Загреб». Также он выступал за «Монпелье», «Севилью», «Байер» и «Гамбург». В составе сборной Боснии и Герцеговины Спахич провёл 94 матча и забил 7 мячей.