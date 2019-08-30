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Бывший защитник «Локомотива» Спахич находится в тяжёлом состоянии после аварии

Бывший защитник «Локомотива» Спахич находится в тяжёлом состоянии после аварии
Футбол / РПЛ 0

Бывший защитник «Локомотива» Эмир Спахич попал в автомобильную катастрофу, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Боснии и Герцеговины.

Дорожно-транспортное происшествие случилось близ города Гацко. В настоящее время состояние бывшего футболиста оценивается как тяжёлое, но стабильное. В ближайшее время он должен быть доставлен в больницу в Сараево.

Спахич выступал за «Локомотив» с 2006 по 2008 год. В России он также поиграл за «Шинник», «Торпедо» и «Анжи». Начинал карьеру защитник на родине в клубе «Челик», после чего поиграл за хорватские ГОШК и «Загреб». Также он выступал за «Монпелье», «Севилью», «Байер» и «Гамбург». В составе сборной Боснии и Герцеговины Спахич провёл 94 матча и забил 7 мячей.

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